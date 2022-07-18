Про це він сказав ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Донеччині працює ворожа артилерія, українські військові дають опір. Слов’янськ тримає позиції, лінія фронту не змінюється, стоїть на місці. До Слов’янська ворог не підходить. Лінія фронту напрямків Райгородок - Святогірськ проходить вздовж річки Сіверський Дінець", - проінформував Лях.

Президент Володимир Зеленський сказав, що станом на вечір 17 липня Росія застосувала проти України понад 3 тисячі ракет. Кількість інших снарядів, випущених армією РФ, неможливо порахувати

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