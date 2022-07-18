Лінія фронту не змінюється на Донецькому напрямку, - голова міської ВА Слов'янська Лях
Голова міської ВА Слов'янська Вадим Лях повідомив, що ворог намагається прорватися у напрямку населених пунктів Райгородок й Долина
Про це він сказав ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Донеччині працює ворожа артилерія, українські військові дають опір. Слов’янськ тримає позиції, лінія фронту не змінюється, стоїть на місці. До Слов’янська ворог не підходить. Лінія фронту напрямків Райгородок - Святогірськ проходить вздовж річки Сіверський Дінець", - проінформував Лях.
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