Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Ще двох дітей сьогодні вбила Росія. Удар російської артилерії по селищу Дружба, Торецька громада Донецької області. Загинули дівчинка 2007 року народження і хлопчик – 2013-го", - сказав лідер держави.

Він також повідомив, що в селищі Гончарівське Чернігівській області від ракетного удару 21 липня загинули дві жінки. Також пошкоджені будинок культури, школа, житлові будинки.

Крім цього, Зеленський відреагував на удари по Одесі й по південних районах. За даними президента, загалом від початку тижня лише на території Одеської області від російського терору постраждали понад 20 людей, серед них двоє дітей.

"Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь. Окрім цього, буде ще більше консолідації світу для захисту й для спільних дій, ще більше енергії заради перемоги, ще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни. І таке покарання буде", - додав Зеленський.