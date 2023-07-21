"Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів": Зеленський відреагував на останні атаки РФ
Президент Володимир Зеленський відреагував на останні атаки терористів по Україні й наголосив на кількості постраждалих від обстрілів
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
"Ще двох дітей сьогодні вбила Росія. Удар російської артилерії по селищу Дружба, Торецька громада Донецької області. Загинули дівчинка 2007 року народження і хлопчик – 2013-го", - сказав лідер держави.
Він також повідомив, що в селищі Гончарівське Чернігівській області від ракетного удару 21 липня загинули дві жінки. Також пошкоджені будинок культури, школа, житлові будинки.
Крім цього, Зеленський відреагував на удари по Одесі й по південних районах. За даними президента, загалом від початку тижня лише на території Одеської області від російського терору постраждали понад 20 людей, серед них двоє дітей.
"Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь. Окрім цього, буде ще більше консолідації світу для захисту й для спільних дій, ще більше енергії заради перемоги, ще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни. І таке покарання буде", - додав Зеленський.
- У п'ятницю, 21 липня, під час масштабної повітряної тривоги в Україні на Одещині пролунали вибухи: росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі. На Чернігівщині загинули дві жінки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.34
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе