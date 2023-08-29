Лише для гуманітарних цілей: Швейцарія дарує Україні машину для розмінування з супутнім обладнанням

Про це йдеться у пресреліз Федеральної ради Швейцарії.

У повідомленні йдеться, що гусенична машина з дистанційним керуванням буде передана українській Державній службі надзвичайних ситуацій та за її допомогою українські сапери займуться "гуманітарним розмінуванням".

З тексту випливає, що машина може знешкоджувати – руйнуючи або шляхом детонації, наїжджаючи на них катком – протипіхотні міни та елементи касетних боєприпасів, що не розірвалися.

Разом із машиною Швейцарія подарує трейлер для її перевезення та запчастини на три роки роботи. Загальна вартість всього цього становить 1,2 млн. швейцарських франків (1,36 млн доларів США за нинішнім курсом).

Також у швейцарські фахівці навчатимуть українських рятувальників роботі з цим обладнанням.