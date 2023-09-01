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Головна Війна з Росією "Лише про фронт": Зеленський провів чергове засідання Ставки
Оновлено

"Лише про фронт": Зеленський провів чергове засідання Ставки

1 вересня, 2023 п'ятниця
19:53
Війна з Росією Володимир Зеленський

У п'ятницю, 1 вересня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, на якому обговорювали ситуацію на фронті, евакуація поранених й плани РФ

Про це він написав у telegram.

"Сьогоднішня Ставка лише про фронт. Робимо все, щоб дати більше сили нашим воїнам", - написав лідер держави.

Він зазначив, що на засіданні детально обговорювали ситуацію на Харківщині, Донбасі, Запоріжжі та на лівому березі Херсонщини. 

Крім цього, порушували питання евакуації поранених та планів російських окупантів.

Згодом у вечірньому зверненні Зеленський уточнив, що на засіданні Ставки заслухав доповіді Головнокомандувача Валерія Залужного, керівника ГУР Кирила Буданова та інших командувачів.

"Ключове - дати нашим воїнам ще більше необхідного для наступальних операцій, для розмінування, для евакуації поранених бійців. Кожен з учасників Ставки чітко розуміє, що повинен робити", - наголосив президент.

Також сьогодні відбулася нарада з правоохоронцями – "продовжують очищувати державу від тих, хто досі намагається послаблювати Україну зсередини". За словами Зеленського, осінь має бути плідною для України у цьому питанні.

Суспільство
Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
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