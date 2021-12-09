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Лише троє українців: хто зіграє у плей-офф Ліги чемпіонів. Весь список команд

9 грудня, 2021 четвер
23:13
Спорт Роман Яремчук

Сьогодні, 9 грудня, визначились всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграють англійські "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед" і "Челсі", італійські "Ювентус" та "Інтер", іспанські "Реал", "Вільярреал" і "Атлетико", французькі "Лілль" та ПСЖ, португальські "Бенфіка" та "Спортінг", німецька "Баварія", австрійський "Зальцбург" і амстердамський "Аякс".

Для всіх українських команд єврокубковий сезон завершився. "Динамо" та "Шахтар" посіли останні місця в своїх групах у Лізі чемпіонів, а "Зоря" не зуміла вийти в плей-офф Ліги конференцій.

Україну в 1/8 фіналу ЛЧ представлять гравці, які виступають в іноземних клубах. Голкіпер "Реалу" Андрій Лунін, захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко та форвард "Бенфіки" Роман Яремчук.

У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів. Початок о 13:00

В 1/8 фіналу не можуть зустрітися команди з однієї групи або представники однієї країни.

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