Лише троє українців: хто зіграє у плей-офф Ліги чемпіонів. Весь список команд
Сьогодні, 9 грудня, визначились всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграють англійські "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед" і "Челсі", італійські "Ювентус" та "Інтер", іспанські "Реал", "Вільярреал" і "Атлетико", французькі "Лілль" та ПСЖ, португальські "Бенфіка" та "Спортінг", німецька "Баварія", австрійський "Зальцбург" і амстердамський "Аякс".
Для всіх українських команд єврокубковий сезон завершився. "Динамо" та "Шахтар" посіли останні місця в своїх групах у Лізі чемпіонів, а "Зоря" не зуміла вийти в плей-офф Ліги конференцій.
Україну в 1/8 фіналу ЛЧ представлять гравці, які виступають в іноземних клубах. Голкіпер "Реалу" Андрій Лунін, захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко та форвард "Бенфіки" Роман Яремчук.
У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів. Початок о 13:00
В 1/8 фіналу не можуть зустрітися команди з однієї групи або представники однієї країни.
- 8 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло на виїзді лісабонській "Бенфіці".
- В іншому матчі "Баварія" розгромила "Барселону" та відправила іспанців у Лігу Європи.
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