Лісові пожежі в Туреччині: хто не вилітає додому - радять залишатись в готелях, - туристка

Про це повідомляє "Громадське радіо".

"Пожежу і дим ми зауважили після обіду, здавалось, що все швидко загасили. Але згодом усе розгорілося знову з іншого боку. Вогонь охопив дорогу, якою ми мали їхати до аеропорту, сьогодні у нас плановий виліт. У результаті нас до Мармариса повезли катером, а звідти до аеропорту вже автобусом", - розповіла туристка.

За її словами, гід пояснював, що у кого виліт не сьогодні, а пізніше, то безпечніше залишатись в готелі, бо у горах всі дороги в диму, тому вони закриті. Можливо, вони так також хочуть уникнути паніки, адже всіх одразу посадити на катери і вивезти неможливо", — розповіла Павлинcька.



