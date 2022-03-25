Літак президента Польщі, який летів на зустріч із Байденом, здійснив аварійну посадку у Варшаві

Про це повідомляє Fakt.



Літак з президентом Анджеєм Дудою на борту вилетів о 13:00 з аеропорту Шопена до Жешува. Сьогодні, 25 березня, польський лідер мав зустрітися із президентом США Джо Байденом.



Зазначається, що літак здійснив аварійну посадку та повернувся до Варшави.



Інформацію про аварійну посадку президентського літака підтвердив голова Бюро міжнародної політики Офісу президента. Через це програма візиту президентів Польщі та США до Жешува буде "трохи змінена".



Канцелярія президента повідомила, що резервний літак із президентом Анджеєм Дудою прямує до Жешува.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прибув до польського Жешува, де планує зустріч із лідером Польщі Анджеєм Дудою і людьми, які втекли від війни в Україні.