Літаком, автівкою та човном: Ломаченко розповів, як повертався в Україну 25 лютого
Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко поділився, що коли почалась війна, він перебував у Греції і на нього чекала довга дорога в Україну
Про це повідомляє Top Rank Boxing.
За словами Ломаченка, щоб повернутись в Україну з Греції, йому знадобився літак, авто та човен. Це був другий день повномасштабної війни.
"Я ніколи не вірив, що переживу війну протягом мого життя. Це жахливо. Це дуже жахливо. Коли війна почалася, я був у Греції. Я не міг повернутися додому, бо всі рейси було скасовано. Це була дуже довга подорож. Я полетів до Румунії, після цього я поїхав машиною до річки, сів на човен й повернувся додому. Це був другий день війни. Наступного ранку я відправився до військових, отримав зброю, одяг, почав готуватися до війни", - розповів український боксер.
Василь Ломаченко проведе наступний поєдинок 29 жовтня проти Джемейна Ортіса зі США.
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