Литовські і польські дипломати залишаються працювати на своїх місцях, - Зеленський

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Наусєдою та президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає Еспресо.TV.



"Литовські і польські дипломати залишаються працювати на своїх місцях. Це важливий сигнал, сигнал підтримки українського суспільства", - сказав Зеленський.

Крім того, президент України подякував Наусєді та Дуді за "приїзд до України у такий непростий час" і допомогу на тлі посилення російської агресії."Польща і Литва - партнери, які підтримують Україну і словом, і справами. Ми цінуємо важливий внесок у підвищення оборонних спроможностей нашої держави. Передані для наших сил безпеки і оборони захисні шоломи, боєприпаси, переносні зенітно-ракетні комплекси "Стінгер" - це все допомога, яку потребують наші військові. За це особисто вдячний кожному з присутніх наших президентів", - наголосив Зеленський.Голова держави додав, що Україна, Литва та Польща однаково розцінюють рішення Росії про визнання самопроголошених республік "ЛНР" та "ДНР" як черговий акт агресії проти України, її суверенітету та територіальної цілісності."Це легітимізація військової присутності РФ на тимчасово окупованому Донбасі, яка до цього вісім років ховалася за шевронами сепаратистів. Це односторонній вихід РФ з вихід Мінських домовленостей і підрив багаторічних міжнародних зусиль з мирного врегулювання ситуації на українському Донбасі. Відповідь міжнародного співтовариства на цей черговий злочин має бути рішучою, невідкладною і жорсткою", - зауважив Зеленський.Він додав, що Україна вітає нещодавні санкції проти РФ та, зокрема, зупинення сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2". Зеленський назвав цей проєкт зброєю, яка вже давно використовується проти України та всього світу.