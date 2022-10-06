Про це повідомляє LRT.

Це найбільша цифра з 20 вересня, коли на кордоні за добу розвернули 135 осіб. Більше до цього було ще у листопаді 2021 року - 144.

За попередню добу прикордонники не помітили жодної спроби незаконно перетнути кордон, а у вівторок повідомляли про 91 особу.

Загалом з початку року кордон Білорусі з Литвою намагалися перетнути близько 8800 осіб, а з серпня 2021 року, коли Литва юридично дозволила завертати мігрантів на пункти пропуску і не приймати заявки про притулок "у лісах" - понад 16,8 тис, що включає у тому числі повторні спроби тих самих людей.

У прикордонній службі стверджують, що білоруські посадовці й досі активно сприяють нелегальній міграції до Литви через територію Білорусі.

29 серпня Литва завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. На ділянках протяжністю близько 502 км встановлено фізичний бар’єр – огорожу та колючий дріт.