Литовські прикордонники за добу розвернули на кордоні 122 "мігрантів Лукашенка"
Литовські прикордонники зупинили та завернули на кордоні з Білоруссю 122 осіб, які намагалися нелегально потрапити в країну
Про це повідомляє LRT.
Це найбільша цифра з 20 вересня, коли на кордоні за добу розвернули 135 осіб. Більше до цього було ще у листопаді 2021 року - 144.
За попередню добу прикордонники не помітили жодної спроби незаконно перетнути кордон, а у вівторок повідомляли про 91 особу.
Загалом з початку року кордон Білорусі з Литвою намагалися перетнути близько 8800 осіб, а з серпня 2021 року, коли Литва юридично дозволила завертати мігрантів на пункти пропуску і не приймати заявки про притулок "у лісах" - понад 16,8 тис, що включає у тому числі повторні спроби тих самих людей.
У прикордонній службі стверджують, що білоруські посадовці й досі активно сприяють нелегальній міграції до Литви через територію Білорусі.
- 29 серпня Литва завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. На ділянках протяжністю близько 502 км встановлено фізичний бар’єр – огорожу та колючий дріт.
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