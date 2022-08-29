502 км огорожі та колючого дроту: Литва завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю

Про це повідомляє інформаційне агентство BNS.

Там зазначили, що компанія EPSO-G, яка реалізує проєкт, завершила роботи в кінці минулого тижня.

На ділянках протяжністю близько 502 км встановлено фізичний бар’єр – огорожу та колючий дріт.

"Цими вихідними команда підрядників, зібрана EPSO-G, встановила останні заплановані сегменти огорожі на кордоні з Білоруссю", - повідомив агентству Антанас Бубнеліс, менеджер з комунікацій компанії.

Пізніше прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте повідомила, що спеціальна комісія підтвердила завершення робіт, хоча "є ще деякі речі для завершення документів". Тому комісія має провести ще одне засідання, щоб підтвердити формальне завершення проєкту.

Водночас вона підкреслила, що цей бар'єр не є "тим, що абсолютно може захистити державу від нелегальної міграції". Тому, за її словами, необхідно прискорити до кінця року заходи зі спостереження за кордоном.

Додамо, що загальна протяжність кордону Литви з Білоруссю становить 679 км, понад 100 км кордону проходять по берегах річок і озер.

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