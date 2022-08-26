Литва купить у Польщі 37 безпілотників-камікадзе для України: кошти зібрали жителі країни

Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у твіттері.

Кошти зібрали в рамках ініціативи "Легіон Бум". Оборонне відомство Литви вже провело переговори з виробником, польською компанією WB Group.

Крім 37 дронів, з яких 10 компанія зробить безплатно, Литва купить два комплекти з усіма необхідними аксесуарами.

Бойові дрони Warmate легко транспортабельні, вони важать близько 5,7 кг і можуть відлітати на відстані до 30 км зі швидкістю 150 км/год. Їх можна підготувати до виконання завдань менш ніж за 5 хвилин. При цьому безпілотники можуть нести вибухівку, знищувати танки чи навіть командні пункти.

Варто зазначити, що кошти на "Легіон Бум" збирав литовський громадський активіст та журналіст Андрюс Тапінас. В рамках ініціативи вдалося зібрати близько 2 млн євро. Решту коштів буде спрямовано на придбання українських безпілотників-камікадзе UJ-23 Topaz виробництва UkrJet.

Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська.

Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар", 25 травня.

28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось зібрати понад 5 млн євро на "Байрактар" для українських захисників. Пізніше Туреччина передала "Байрактар" Литві безплатно.

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