Литва купить у Польщі 37 безпілотників-камікадзе для України: кошти зібрали жителі країни
Литва закупить для українських бійців 37 польських безпілотників-камікадзе Warmate. Для цього литовці зібрали понад 1 млн євро
Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у твіттері.
Кошти зібрали в рамках ініціативи "Легіон Бум". Оборонне відомство Литви вже провело переговори з виробником, польською компанією WB Group.
Крім 37 дронів, з яких 10 компанія зробить безплатно, Литва купить два комплекти з усіма необхідними аксесуарами.
Бойові дрони Warmate легко транспортабельні, вони важать близько 5,7 кг і можуть відлітати на відстані до 30 км зі швидкістю 150 км/год. Їх можна підготувати до виконання завдань менш ніж за 5 хвилин. При цьому безпілотники можуть нести вибухівку, знищувати танки чи навіть командні пункти.
Варто зазначити, що кошти на "Легіон Бум" збирав литовський громадський активіст та журналіст Андрюс Тапінас. В рамках ініціативи вдалося зібрати близько 2 млн євро. Решту коштів буде спрямовано на придбання українських безпілотників-камікадзе UJ-23 Topaz виробництва UkrJet.
- Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська.
- Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар", 25 травня.
- 28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось зібрати понад 5 млн євро на "Байрактар" для українських захисників. Пізніше Туреччина передала "Байрактар" Литві безплатно.
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