Литовський парламент нагородив Зеленського премією Свободи

Про це повідомив посол України в Литві Петро Бешта, який прийняв нагороду від імені Зеленського.

Відомо, що у День захисників свободи президент України Володимир Зеленський дистанційно звернувся з промовою перед парламентарями.

Після його промови, литовський парламент нагородив президента премією Свободи у День захисників свободи. Нагороду від його імені прийняв посол України в Литві Петро Бешта.

Під час нагородження глава Литовської Республіки Гітанас Науседа заявив, що лідерство Зеленського надихнуло як українців, так лідерів західних країн зробити більше для пришвидшення закінчення війни.

"Ця людина вже стала своєрідним символом. Очевидно, що людина була створена для цієї посади на той час. Його лідерство, його сила волі надихали всіх - і тих, хто безпосередньо брав участь у зоні бойових дій, і тих, хто стояв поряд, зробити трохи більше, щоб ця страшна війна скоріше закінчилася і Росія надовго засвоїла урок. Що зло, бруд, примус, сила не допоможуть РФ реалізувати свої цілі, що прагнення свободи сильніше, а свобода завжди переможе пітьму", - сказав Науседа.

Відомо, що Премія Свободи була заснована як відзнака за внесок у вільне самовизначення та суверенітет народів Центральної та Східної Європи. Її вручають щороку на урочистому засіданні сейму 13 січня - у День захисників свободи.

21 грудня президент України Володимир Зеленський в Білому домі вручив своєму американському колезі Байдену медаль від українського командира батареї HIMARS. На початку зустрічі президент США Джо Байден відзначив, що "для нього честь бути поруч в об’єднаній обороні проти жорстокої війни, яку розв’язав Володимир Путін".

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