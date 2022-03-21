Литовцям запропонували компенсацію за розміщення українських біженців
Уряд Литви щомісяця сплачуватиме 150 євро громадянам, які приймають українських біженців у своїх домівках, і ще додатково 50 євро за кожну людину
Про це повідомляє литовське видання LRT.
Литовці отримуватимуть компенсацію впродовж трьох місяців. За цей час українці мають знайти роботу і власне житло.
"Сьогодні ми бачимо, що не вистачає житла і що потік людей, які втікають до Литви, не зменшується, тому ми надаємо цей стимул всім жителям Литви, які погоджуються прийняти біженців, які тікають від війни", - сказала міністерка соціального захисту та праці Латвії Моніка Навіцкене.
За її словами, основною метою є якнайшвидше інтегрувати українських біженців на ринок праці, щоб вони могли подбати про себе.
Міністерка повідомила, що у Литві вже працевлаштовано понад 1200 українських біженців.
- Нагадаємо, у Німеччині прийняли 187 тис. українських біженців.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.98
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.33
- Актуальне
- Важливе