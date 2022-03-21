Литовцям запропонували компенсацію за розміщення українських біженців

Про це повідомляє литовське видання LRT.



Литовці отримуватимуть компенсацію впродовж трьох місяців. За цей час українці мають знайти роботу і власне житло.



"Сьогодні ми бачимо, що не вистачає житла і що потік людей, які втікають до Литви, не зменшується, тому ми надаємо цей стимул всім жителям Литви, які погоджуються прийняти біженців, які тікають від війни", - сказала міністерка соціального захисту та праці Латвії Моніка Навіцкене.



За її словами, основною метою є якнайшвидше інтегрувати українських біженців на ринок праці, щоб вони могли подбати про себе.



Міністерка повідомила, що у Литві вже працевлаштовано понад 1200 українських біженців.

Нагадаємо, у Німеччині прийняли 187 тис. українських біженців.