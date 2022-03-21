У Німеччині прийняли 187 тис. українських біженців

Про це повідомляє видання MDR.



Українці, які виїхали, мають 90-денне право проживання на всій території Шенгенської зони без реєстрації. Соціальну допомогу та медичне страхування отримують лише ті, хто зареєструється. Після трьох місяців біженці повинні подати заяву на отримання дозволу на проживання.



Частина вимушено переселених людей мають можливість поїхати до друзів чи родичів у сусідні європейські країни. Але багато хто залишиться в Німеччині, бо не знають, куди йти. Цим людям пропонують житло.



Наразі найбільшою платформою для приватного житла є сайт "Unterkunft Ukraine". Зараз там пропонують майже 350 тисяч ліжок. Також притулок можна знайти на сайті icanhelp.host, bgk-verein.de та warmes-bett.de.



Окрім цього, центральне управління соціального захисту євреїв у Німеччині також запустило форму підтримки, за допомогою якої можна запропонувати житло. І підтримка місцевих єврейських громад велика. За даними видання, причиною є те, що 45% євреїв з колишніх радянських республік, які іммігрували до Німеччини після 1990 року, мають родинні зв’язки з Україною.

Нагадаємо, з 24 лютого понад 3 тисячі українських біженців звернулися за міжнародним захистом та проханнями притулку у Фінляндії.