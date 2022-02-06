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Ліцей на Черкащині назвали ім'ям Михайла Слабошпицького

6 лютого, 2022 неділя
18:00
Культура

Мар’янівському ліцею на Черкащині присвоєне ім’я українського письменника, лауреата Шевченківської премії Михайла Слабошпицького

Про це повідомила його дружина, письменниця Світлана Короненко, пише Українська літературна газета.

"Перші кроки до увічнення Михайлової пам’яті зроблено. Віднині школа, в якій навчався Михайло Слабошпицький, носитиме його ім’я. У цій школі діятиме музей його імені", - зазначила письменниця.

Наразі Світлана Короненко готує матеріали для шкільного музею - "одяг Михайла, ручки, якими писав, його книжки, рукописи, друкарську машинку, на якій віддруковано його найзнаковіші книги - "Марію Башкирцеву", "Українця, який відмовився бути бідним", дитячі казки та інші твори у докомп’ютерну еру".

Довідка

Український літературознавець, публіцист, прозаїк і громадський діяч Михайло Слабошпицький помер на 75-му році життя у ніч з 29 на 30 травня 2021 року.

Національну премію імені Тараса Шевченка (2005) йому було присуджено за роман-біографію "Поет із пекла".

У його доробку - документальна, публіцистична та біографічна проза, а також численні твори для дітей.

Слабошпицький опікувався проведенням Міжнародного конкурсу юних знавців української мови імені Петра Яцика, постійно переймався утвердженням державного статусу української мови.

Як людина, що ніколи не уявляла свого життя без читання, без книжки та письменників, був він і невтомним популяризатором наукових знань з українського літературознавства. Виступи, статті й наукові роботи Михайла Слабошпицького завжди вирізнялися надзвичайною всеохопністю, глибиною розкриття теми й підкресленою енциклопедичністю.

Саме завдяки Слабошпицькому до українського читача повернулося чимало несправедливо забутих, свідомо замовчуваних за Радянського Союзу імен авторів. Теж саме можна сказати і про їхні твори.

Його син Мирослав є відомим українським кінорежисером, донька Іванна - журналістка.


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Михайло Слабошпицький
Черкащина
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