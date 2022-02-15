Литва направила в Україну військових інструкторів для навчання застосуванню ракетних комплексів Stinger

Про це повідомляє LRT.



У вівторок, 15 лютого, литовські солдати вирушають в Україну для навчання Збройних сил країни застосуванню ракетних комплексів Stinger.



За даними Збройних сил Литви, група солдатів батальйону протиповітряної оборони країни навчатиме своїх колег в Україні "найближчими тижнями".



"Ми повністю підтримуємо і будемо й далі підтримувати Україну. Зброя та техніка - ніщо без знань та вміння ними керувати, тому разом із переданими ЗРК малої дальності Stinger ми будемо ділитися знаннями та досвідом", - заявив командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис.



Генерал-лейтенант додав, що литовські солдати також переймають досвід в українських, адже "Україна все ще в стані війни, у них є нові знання, важливі для оборони нашої країни".



За даними ЗСУ, прибулі до України солдати пройшли багаторічну службу в підрозділах батальйону протиповітряної оборони, оснащених Stinger, і передадуть українцям досвід, набутий Збройними силами Литви у використанні цих систем ППО протягом кількох років.



Нагадаємо, у неділю, 13 лютого, з авіабази військово-повітряних сил Литви у Шауляї до України доставили ЗРК Stinger та комплекти бронежилетів.