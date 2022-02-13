З Литви до України прибули "стінгери" та бронежилети
13 лютого 2022 року з авіабази військово-повітряних сил Литви у Шяуляї до київського аеропорту "Бориспіль" сили НАТО доставили вантаж, призначений для української армії
Про йдеться в офіційному повідомленні Міноборони Литви, на яке посилається Еспресо.TV.
"До Києва перевезли литовську військову підтримку - зенітно-ракетний комплекс "Стінгер". Ця підтримка надається після того, як уряд США схвалив передачу обладнання, виробленого в США, до третьої країни", - зазначає литовська сторона.
На додачу, у цьому ж вантажі Україні дарують "комплекти литовських бронежилетів".
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"Безпека України - це і наша безпека. Беручи до уваги зростаючий військовий тиск Росії в Україні та навколо неї, ми надаємо додаткову підтримку, яка зміцнить військовий потенціал та здатність України захищати свою територію та населення у разі можливої російської агресії", - сказав міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.,
Довідка
Від самого початку російського збройного вторгнення до України Литва активно підтримує незалежність та суверенітет України в міжнародно визнаних кордонаїх.
Литва підтримує Україну в усіх дозволених законом формах, включаючи військову підтримку, військову підготовку та навчання, участь у спільних навчаннях, лікування та реабілітацію поранених солдатів.
- Нагадаємо, у ніч з 12 на 13 лютого в "Борисполі" також розвантажили два американських літаки з набоями.
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