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З Литви до України прибули "стінгери" та бронежилети

13 лютого, 2022 неділя
17:51
війна з Росією Завантаження у Шяуляї

13 лютого 2022 року з авіабази військово-повітряних сил Литви у Шяуляї до київського аеропорту "Бориспіль" сили НАТО доставили вантаж, призначений для української армії

Про йдеться в офіційному повідомленні Міноборони Литви, на яке посилається Еспресо.TV.

"До Києва перевезли литовську військову підтримку - зенітно-ракетний комплекс "Стінгер". Ця підтримка надається після того, як уряд США схвалив передачу обладнання, виробленого в США, до третьої країни", - зазначає литовська сторона.


На додачу, у цьому ж вантажі Україні дарують "комплекти литовських бронежилетів".

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"Безпека України - це і наша безпека. Беручи до уваги зростаючий військовий тиск Росії в Україні та навколо неї, ми надаємо додаткову підтримку, яка зміцнить військовий потенціал та здатність України захищати свою територію та населення у разі можливої ​​російської агресії", - сказав міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.,

 Довідка

Від самого початку російського збройного вторгнення до України Литва активно підтримує незалежність та суверенітет України в міжнародно визнаних кордонаїх.

Литва підтримує Україну в усіх дозволених законом формах, включаючи військову підтримку, військову підготовку та навчання, участь у спільних навчаннях, лікування та реабілітацію поранених солдатів.



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Бориспіль
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