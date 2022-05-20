Про це повідомило Міністерство енергетики Литви.

Так, Nord Pool вирішив припинити торгівлю електроенергією від свого єдиного російського імпортера в країнах Балтії "Інтер РАО".

"Це означає, що з неділі Литва повністю припинить імпорт російських енергоносіїв, тобто нафти, електроенергії або природного газу", – йдеться у повідомленні міністерства. Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвис наголосив, що "це не тільки надзвичайно важлива віха для Литви на шляху до енергетичної незалежності, але також демонстрація нашої солідарності з Україною".

"Ми повинні припинити фінансувати російську військову машину", – додав він.

Потреби Литви в газі задовольняються через Клайпедський LNG-термінал з вантажами зі США, її потреби в електроенергії задовольняються за рахунок місцевого виробництва та імпорту з країн ЄС через сполучення зі Швецією, Польщею та Латвією, а Orlen Lietuva, єдиний імпортер нафти в Литві місяць тому відмовився від імпорту російської сирої нафти.

Відзначимо, що Литва є одним з найбільш відданих партнерів України. Вона підтримує нашу державу як у європейській інтеграції, так і у наданні військової допомоги. Також долучається до прийому біженців та санкцій проти ЄС, а компанії з цієї країни одні з найактивніших у виході з ринку РФ.

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