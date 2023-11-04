Литва планує витратити понад $3 млрд на військові закупівлі

Про це повідомляє Міноборони Литви.

У відомстві зазначили, що накопичення військових запасів стало особливо актуальним, коли Росія напала на Україну. Стверджується, що близько 90% із закуплених військових товарів боєприпаси, решта – різні інженерні засоби і вибухові матеріали.

"Коли Система національної оборони набуває нових, сучасних систем озброєння, закуповуються і необхідні їй боєприпаси, розширюється інфраструктура їх обслуговування та зберігання. Ми приділяємо багато уваги накопиченню боєприпасів та інших військових матеріалів", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

В Міноборони додають, що у 2022 році на закупівлю військових запасів припало 18,3% від оборонного бюджету.