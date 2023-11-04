Литва планує витратити понад $3 млрд на військові закупівлі
Впродовж наступного десятиліття Литва планує виділити близько $3,1 млрд на закупівлю військових товарів, в першу чергу - боєприпасів
Про це повідомляє Міноборони Литви.
У відомстві зазначили, що накопичення військових запасів стало особливо актуальним, коли Росія напала на Україну. Стверджується, що близько 90% із закуплених військових товарів боєприпаси, решта – різні інженерні засоби і вибухові матеріали.
"Коли Система національної оборони набуває нових, сучасних систем озброєння, закуповуються і необхідні їй боєприпаси, розширюється інфраструктура їх обслуговування та зберігання. Ми приділяємо багато уваги накопиченню боєприпасів та інших військових матеріалів", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
В Міноборони додають, що у 2022 році на закупівлю військових запасів припало 18,3% від оборонного бюджету.
- Литва планує надати допомогу Україні наступного року на €340 млн.
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