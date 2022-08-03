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Литва попередила РФ про загрозу нової блокади транзиту до Калінінграда

3 серпня, 2022 середа
12:39
Економіка Транзит російських товарів до Калінінграда

Транзит територією Литви до Калінінграда може бути знову заблоковано через банк, який відмовляється проводити платежі від російських перевізників через санкції проти Росії

Про це повідомляє Delfi

За словами міністра транспорту Литви Марюса Скуодіса, його країна не може зобов'язати банки оплачувати послуги транзиту до Калінінграда. 

"Держава не може зобов'язувати банки приймати платежі з Росії, і все залежатиме від їхніх власних рішень. Я не можу уявити, щоб компанії в моєму секторі могли надавати послуги, якщо за ці послуги не платять", - сказав Скуодіс. 

Він додав, що за здійснення розрахунків щодо транзиту відповідальний клієнт - російська сторона.

18 червня Литва припинила транзит до Калінінграда товарів, які потрапили під європейські санкції. 22 липня литовська держкомпанія LTG Cargo відновила транзит. Однак "Шяуляй банк", через який проходила оплата, заявив що призупиняє банківських операцій з Росією та Білорусією з 1 вересня.

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