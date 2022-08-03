Про це повідомляє Delfi.

За словами міністра транспорту Литви Марюса Скуодіса, його країна не може зобов'язати банки оплачувати послуги транзиту до Калінінграда.

"Держава не може зобов'язувати банки приймати платежі з Росії, і все залежатиме від їхніх власних рішень. Я не можу уявити, щоб компанії в моєму секторі могли надавати послуги, якщо за ці послуги не платять", - сказав Скуодіс.

Він додав, що за здійснення розрахунків щодо транзиту відповідальний клієнт - російська сторона.

18 червня Литва припинила транзит до Калінінграда товарів, які потрапили під європейські санкції. 22 липня литовська держкомпанія LTG Cargo відновила транзит. Однак "Шяуляй банк", через який проходила оплата, заявив що призупиняє банківських операцій з Росією та Білорусією з 1 вересня.

28 липня стало відомо, що "Шауляй банк", який одноосібно обслуговує весь транзит російських товарів, через санкції припиняє будь-які операції з Росією з 1 вересня.

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