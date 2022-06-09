Литва прагне внести очільника Російської православної церкви Кіріла до наступного пакету санкцій ЄС

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс у коментарі суспільному мовнику Литви LRT.

За його словами, серед країн існував консенсус щодо внесення Кіріла у санкційний список. Для цього також існує законодавча база.

Відомо, що за виключення патріарха із санкційного списку раніше виступала Угорщина.

Нагадаємо, нещодавно посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій, але Патріарха Кирила виключили з нього.

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