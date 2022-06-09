Литва прагне внести очільника Російської православної церкви Кіріла до наступного пакету санкцій ЄС
ЄС не ввів санкцій проти очільника РПЦ у рамках шостого пакета проти РФ, тепер Литва прагне внести очільника Російської православної церкви Кіріла до наступного
Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс у коментарі суспільному мовнику Литви LRT.
За його словами, серед країн існував консенсус щодо внесення Кіріла у санкційний список. Для цього також існує законодавча база.
Відомо, що за виключення патріарха із санкційного списку раніше виступала Угорщина.
- Нагадаємо, нещодавно посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій, але Патріарха Кирила виключили з нього.
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