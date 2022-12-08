Литва продовжила надзвичайний стан на кордоні з Росією та Білоруссю

Про це повідомляє Delfi.

За проєкт віддали голос 73 члени сейму, проти - 8. Утрималися 34 парламентарі.

У період надзвичайного стану продовжуватимуть діяти заходи щодо посиленої охорони держкордону Литви, а також здійснюватимуться перевірки. Також надалі діятиме суворіший візовий режим стосовно громадян РФ та Білорусі.

"Дії військової агресії та воєнні злочини Росії в Україні продовжуються, їхні масштаби не зменшуються. Посилюються атаки РФ на об'єкти цивільної та критичної інфраструктури України, здійснюється енергетичний тероризм. Можливість застосування ядерної зброї дедалі частіше згадується у риториці РФ. Йдеться про можливі диверсії на білоруській АЕС", - заявила міністерка закордонних справ Литви Агнє Білотайте.

Вона зазначає, що концентрація російських солдатів і озброєння в Білорусі викликають занепокоєння. Це, за її словами, створює сприятливі умови для проведення гібридних атак проти Литовської Республіки та становить загрозу нацбезпеці Литви.

Останнім часом режим Білорусі частіше продовжує використовувати мігрантів для гібридної агресії проти Литви. Так цьогоріч у країну не допустили близько 11 тис. мігрантів. Зокрема, працівники Білорусі пошкоджують фізичний бар'єр на кордоні з Литвою та організовують туди перевезення нелегальних мігрантів, яких потім спрямовують на територію Литовської Республіки.

Литовське МЗС зазначає, що продовження надзвичайного стану в країні не завдаватиме шкоди мешканцям країни.

30 листопада надзвичайний стан планували продовжили в Молдові.