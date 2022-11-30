У Молдові планують на 60 днів подовжити надзвичайний стан

Про це повідомила прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця 30 листопада на засіданні кабміну, цитує NewsMaker.

Зазначається, що продовжити надзвичайний стан планують із 6 грудня. У четвер Гаврилиця має намір подати проєкт із цією пропозицією на засіданні парламенту.

"Шкода, що нам знову доводиться виступити з такою пропозицією. Усі бачили відключення (електрики), чули прогнози. Тому нам, як і раніше, потрібні інструменти для ухвалення рішень, щоби піклуватися про наших громадян", - сказала прем'єрка.

Необхідність подовження режиму надзвичайного стану уряд пояснив тим, що досі зберігаються ризики для національної безпеки Молдови, а також для постачання енергоресурсів у країну.

"Останні ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України мали безпосередній негативний вплив на енергетичну безпеку нашої країни", - наголосили в кабміні.

12 квітня в Молдові подовжили режим надзвичайного стану на тлі війни Росії проти України.