У Молдові планують на 60 днів подовжити надзвичайний стан
У Молдові уряд запропонував продовжити на 60 діб надзвичайний стан, який у країні ввели одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого
Про це повідомила прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця 30 листопада на засіданні кабміну, цитує NewsMaker.
Зазначається, що продовжити надзвичайний стан планують із 6 грудня. У четвер Гаврилиця має намір подати проєкт із цією пропозицією на засіданні парламенту.
"Шкода, що нам знову доводиться виступити з такою пропозицією. Усі бачили відключення (електрики), чули прогнози. Тому нам, як і раніше, потрібні інструменти для ухвалення рішень, щоби піклуватися про наших громадян", - сказала прем'єрка.
Необхідність подовження режиму надзвичайного стану уряд пояснив тим, що досі зберігаються ризики для національної безпеки Молдови, а також для постачання енергоресурсів у країну.
"Останні ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України мали безпосередній негативний вплив на енергетичну безпеку нашої країни", - наголосили в кабміні.
- 12 квітня в Молдові подовжили режим надзвичайного стану на тлі війни Росії проти України.
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