Про це пише Reuters, посилаючись на закритий документ.

Зазначається, що таким чином Литва хоче підштовхнути Будапешт до прийняття санкцій проти ядерного сектора РФ.

"Крім того, доцільно запровадити період, під час якого операції, контракти чи інші угоди, укладені з Росатомом, можуть виконуватися протягом фіксованого періоду часу, що дозволить державам-членам Європейського Союзу завершити виконання цих контрактів чи інших угод", - йдеться у документі.

Планований час для завершення домовленостей - два роки.

Зазначається, що для запровадження санкцій, всі члени мають з ними погодитися, проте Будапешт виступив проти та пообіцяв протистояти будь-яким обмеженням російської атомної енергетики, оскільки РФ планує розмістити в Угорщині свою атомну електростанцію "Пакш".

Литва запропонувала вирішити цю проблему, ввівши спеціальні винятки для "Пакша", що можуть тривати до дев’яти років.

Санкції, що запропонувала Литва, ставлять на меті заборонити нові інвестиції в російський сектор цивільної ядерної енергетики, укладення нових угод про співпрацю з Росатомом і припинення імпорту збагаченого урану з Росії.