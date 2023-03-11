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Литва святкує День відновлення незалежності

11 березня, 2023 субота
15:15
Світ Литва прапор

Президент Гітанас Науседа привітав литовський народ із Днем відновлення незалежності у суботу, 11 березня 2023 року

Про це повідомили на офіційному сайті президентського офісу.

У привітанні, яке поширив президентський офіс Науседа звертається до жителів Литви та литовців усього світу:

"Кожне 11 березня - це свято, що налаштовує на піднесений лад. Щороку воно нагадує нам про те, хто ми такі і що ми можемо зробити спільними зусиллями. 33 роки тому ми голосно і ясно оголосили, що наша доля - незалежне життя. Готові самі творити своє процвітання, ми першими вирвалися з в'язниці народів і відстояли це право, коли на нього зазіхнули.

Ми й досі твердо йдемо шляхом свободи, спільними зусиллями творячи Литву мрії. З кожним кроком ми поширюємо дедалі більше світла і правди. Поспішаючи допомогти іншим, ми розширюємо власні можливості.

І сьогодні, коли я проїжджаю Литвою, я бачу в кожному її куточку людей, які багато і тяжко працюють, щоб наша країна була ще світлішою, красивішою і сильнішою.

Тому в це 11 березня закликаю всіх повірити у свої сили і повірити в майбутнє. Давайте разом прагнути до того, щоб зробити життя в Литві безпечнішим і кращим, і щоб свобода, яка пустила тут коріння, витримала всі випробування часом!", - сказав він.

Окрім цього, свої привітання з Днем незалежності оприлюднили також голова Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен і прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте.

Довідка

Щороку 11 березня Литва відзначає День відновлення незалежності.

11 березня 1990 року Верховна Рада Литовської Республіки ухвалила Акт про відновлення незалежності.

Сьогодні вранці відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятника "Звістка" на майдані Незалежності у Вільнюсі, пізніше в парламентській залі відбудуться урочисте засідання і церемонія вручення стипендії Державної Незалежності.

  • 7 березня заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк зустрівся з колегою з Литви – обговорили новий пакет підтримки України.
Литва
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