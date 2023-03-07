Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Уроки, отримані в Україні, допомагають нам цілеспрямовано розвивати наші військові можливості. Ми також займаємо тверду позицію підтримувати Україну всіма нашими можливостями і готуємо новий пакет підтримки для України", - сказав під час зустрічі Анушаускас.

Зокрема, цьогоріч планується підготувати 1600 українських бійців на курсах з розмінування у Литві спільно з північними країнами.

Зазначимо, що інструктори литовської армії навчають українців як на національному рівні, у Литві, так і долучаючись до навчальної місії ЄС і таких міжнародних ініціатив, як Interflex.

Міністр також наголосив, що Литва інтенсивно готується до саміту НАТО, який відбудеться цього літа у Вільнюсі, де, серед інших важливих питань, шукатиметься згода щодо перспективи членства України.

На зустрічі відзначали, що до цього часу Литва надала Україні військову підтримку майже на 409 мільйонів євро. Зараз формується новий пакет підтримки.