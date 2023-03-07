Навчання військових та підтримка вступу в НАТО: Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
Заступник Міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк зустрівся з колегою з Литви – обговорили новий пакет підтримки України
Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.
"Уроки, отримані в Україні, допомагають нам цілеспрямовано розвивати наші військові можливості. Ми також займаємо тверду позицію підтримувати Україну всіма нашими можливостями і готуємо новий пакет підтримки для України", - сказав під час зустрічі Анушаускас.
Зокрема, цьогоріч планується підготувати 1600 українських бійців на курсах з розмінування у Литві спільно з північними країнами.
Зазначимо, що інструктори литовської армії навчають українців як на національному рівні, у Литві, так і долучаючись до навчальної місії ЄС і таких міжнародних ініціатив, як Interflex.
Міністр також наголосив, що Литва інтенсивно готується до саміту НАТО, який відбудеться цього літа у Вільнюсі, де, серед інших важливих питань, шукатиметься згода щодо перспективи членства України.
На зустрічі відзначали, що до цього часу Литва надала Україні військову підтримку майже на 409 мільйонів євро. Зараз формується новий пакет підтримки.
- 12 січня Литва пообіцяла передати Україні озброєння для боротьби з ворожими дронами. Вільнюс планує нарощувати потужності з виготовлення цього виду озброєння.
- Пізніше повідомлялося, що Литовська Служба охорони державного кордону відправила в Україну обладнання для блокування дронів, електрогенератори, комплекти теплого одягу та безконтактні термометри.
- 1 лютого міністерство оборони Литви анонсувало підготовку у 2023 році в країні захисників України, на яке виділено 4 млн євро.
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