Литва ухвалила резолюцію "Про обмеження впливу терористичної Росії"

Про це повідомили у твіттері сейму Литви.

"Сейм Литви одноголосно ухвалив резолюцію "Про обмеження впливу терористичної Росії" та закликає своїх союзників, а саме країни-члени ЄС та країни-члени НАТО, максимально докласти зусиль для ініціювання всебічної міжнародної ізоляції Росії", - ідеться в повідомленні.

На сайті сейму зазначають, що ініціатором резолюції виступив голова Комітету майбутнього Раймундас Лопата. За ухвалення документа проголосували 114 депутатів.

У резолюції пропонують країнам Євросоюзу спільно створити та розширити правову базу ЄС. Відповідно до неї деякі держави визнаватимуться країнами, які підтримують тероризм і використовують терористичні засоби. Росію пропонують включити у список країн, які підтримують такий тероризм.

Водночас Євросоюзу пропонують забезпечити реалізацію санкційної політики ЄС, а також запобігання будь-якому обходу санкцій, розслідування таких випадків порушення та притягнення порушників до відповідальності. Для цього сейм запропонував розглянути можливість призначення постійного спеціального члена Єврокомісії, який відповідатиме за виконанням цих завдань. Він також заохочуватиме країни-кандидати до вступу в ЄС і потенційні країни-кандидати узгодити свою політику зі спільною політикою ЄС, щоб завершити створення правового режиму конфіскації заморожених активів Росії в Євросоюзі та створення міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією, як засобу відшкодування Україні збитків, завданих війною.

Крім того, Євросоюзу запропонували домогтися того, щоб політичні партії РФ та їхні члени були включені до санкційних списків ЄС.

"Беручи до уваги ці положення резолюції, Сейм запропонував Уряду підняти на міжнародному рівні питання про визнання Росії державою, яка підтримує та здійснює тероризм, про її відповідальність за військові злочини, злочини проти людяності чи геноцид в Україні та створення Спеціального міжнародного кримінального трибуналу для розслідування злочину російської агресії на рівні демократичного світу", - ідеться в повідомленні.