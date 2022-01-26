Литва відмовила Шарію у політичному притулку, - юрист Фейгін
Литовський суд остаточно відмовив блогеру Анатолію Шарію, підозрюваному у держзраді України, у статусі політичного біженця
Про це повідомляє Укрінформ.
"Можу підтвердити, що Шарію остаточно відмовили у праві вважатися біженцем у Литві. Хочу наголосити, що поряд з паперами, представленими з цього приводу українською стороною, на це вирішально вплинули документи, надані мною та моїми литовськими адвокатами", - сказав російський юрист Марк Фейгін.
За його словами, за з цими матеріалами Шарій понад п'ять років не проживав за литовськими адресами, які він проставляв у документах, що надавалися литовській владі, тобто йшлося про обман.
"Тепер, після рішення Вищого адміністративного суду Литви, Шарій не має права перебувати на території ЄС. Отже, питання до Іспанії, де він перебуває. У принципі, міграційна влада країни може виставити його з країни", - наголосив юрист.
Фейгін нагадав про дві нещодавні поїздки Шарія до Росії. На його думку, під час цих мандрівок той отримав у РФ російський паспорт або якийсь інший статус, наприклад "статус біженця". На думку Фейгіна, свідчень співпраці Шарія з російськими структурами більш ніж достатньо.
- Нагадаємо, 6 лютого 2021 року Служба безпеки України оголосила підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу – "Державна зрада" та "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" й викликала його на допит 22 лютого. Того ж дня СБУ провела слідчі дії з Віктором Шарієм, на якого зареєстрована "Партія Шарія".
- 17 лютого 2021 року Анатолій Шарій повідомив, що СБУ надіслала повістку не за адресою його проживання в Україні, а відтак повістка не вважається врученою. 25 лютого підозрюваний у державній зраді Анатолій Шарій не з‘явився в СБУ на допит, відтак його оголошено у державний розшук.
- Литва оголосила Шарія персоною нон грата 10 травня 2021 року. Відразу після цього адвокати Шарія зробили запит на вивчення підстав такого рішення.
- 27 липня 2021 року Литва відхилила позов Шарія щодо позбавлення його статусу біженця.
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