Литва відмовила Шарію у політичному притулку, - юрист Фейгін

Про це повідомляє Укрінформ.



"Можу підтвердити, що Шарію остаточно відмовили у праві вважатися біженцем у Литві. Хочу наголосити, що поряд з паперами, представленими з цього приводу українською стороною, на це вирішально вплинули документи, надані мною та моїми литовськими адвокатами", - сказав російський юрист Марк Фейгін.



За його словами, за з цими матеріалами Шарій понад п'ять років не проживав за литовськими адресами, які він проставляв у документах, що надавалися литовській владі, тобто йшлося про обман.



"Тепер, після рішення Вищого адміністративного суду Литви, Шарій не має права перебувати на території ЄС. Отже, питання до Іспанії, де він перебуває. У принципі, міграційна влада країни може виставити його з країни", - наголосив юрист.



Фейгін нагадав про дві нещодавні поїздки Шарія до Росії. На його думку, під час цих мандрівок той отримав у РФ російський паспорт або якийсь інший статус, наприклад "статус біженця". На думку Фейгіна, свідчень співпраці Шарія з російськими структурами більш ніж достатньо.

Нагадаємо, 6 лютого 2021 року Служба безпеки України оголосила підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу – "Державна зрада" та "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" й викликала його на допит 22 лютого. Того ж дня СБУ провела слідчі дії з Віктором Шарієм, на якого зареєстрована "Партія Шарія".

17 лютого 2021 року Анатолій Шарій повідомив, що СБУ надіслала повістку не за адресою його проживання в Україні, а відтак повістка не вважається врученою. 25 лютого підозрюваний у державній зраді Анатолій Шарій не з‘явився в СБУ на допит, відтак його оголошено у державний розшук.

Литва оголосила Шарія персоною нон грата 10 травня 2021 року. Відразу після цього адвокати Шарія зробили запит на вивчення підстав такого рішення.

27 липня 2021 року Литва відхилила позов Шарія щодо позбавлення його статусу біженця.