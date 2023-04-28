Литва збирається витратити понад €3,1 млрд на поповнення військових запасів
Литовське міністерство національної оборони планує виділити протягом наступних 10 років понад 3,1 млрд євро на закупівлю військових товарів
Про це йдеться у заяві міністра оборони Арвідаса Анушаускаса.
Відомство прагне придбати військове обладнання і поповнити склади необхідними боєприпасами різних калібрів.
Запланована сума становитиме щонайменше 12% від загального оборонного бюджету Литви щороку. У порівнянні з попередніми витратами, це на п'яту частину більше.
За словами міністра, накопичення військових запасів є одним з найважливіших пріоритетів останніх років, якому міноборони з кожним роком приділяє все більше уваги та асигнувань. Це пов'язано не лише з напруженою безпековою ситуацією в регіоні, але й з дуже швидкою модернізацією збройних сил Литви, зокрема, закупівлею систем протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS, реактивних систем залпового вогню HIMARS, бойових машин піхоти Vilkas, броньованих всюдиходів JLTV, гаубиць PzH2000 і Ceasar, бойових безпілотних літальних апаратів та інших засобів.
Зазначається, 2022 рік став рекордним у сфері військового накопичення, коли майже п’ята частина оборонного бюджету (18,3%) була спрямована на закупівлю військового запасу з урахуванням додаткових асигнувань, отриманих протягом року.
Близько 90% військових запасів складається з боєприпасів, а решта - різні інженерні засоби та вибухові матеріали.
- Раніше президент Литви Гітанас Науседа сказав, що союзники України мають надати всю необхідну військову допомогу, в тому числі щодо озброєння.
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