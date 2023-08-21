Литва звинуватила білоруську активістку Карач у співпраці з розвідкою РФ
Управління державної безпеки (ДСБ) Литви заявило, що білоруська активістка, керівниця Центру міжнародної громадянської ініціативи "Наш дім" Ольга Карач співпрацювала з російською розвідкою
Про це інформує LRT.
"Білоруська опозиціонерка О. Карач, яка проживає в Литві, співпрацювала з російською розвідкою. Представники російської розвідки дбали про імідж О. Карачової в Литві та за кордоном, давали поради та пропозиції щодо діяльності в публічному просторі, попереджали та інструктували, як знизити ризики", - йдеться в документі.
Сама Ольга спростувала інформацію про співпрацю зі спецслужбами Росії та Білорусі.
За інформацією Управління державної безпеки, активістка у 2015-2019 роках відвідувала територію РФ, де зустрічалася з російськими розвідниками. За інформацією Департаменту державної безпеки Литви, Карач також підтримувала з ними зв'язок за допомогою спецзасобів зв'язку.
Повідомляється, що активістка прагнула отримати підтримку Росії для своєї діяльності в Білорусі та обговорювала свої можливі зобов’язання перед Кремлем.
"Російська розвідка може використовувати зв'язки з Карачовою для діяльності, спрямованої проти Литви та її інтересів, тому становить загрозу безпеці Литовської держави", - йдеться у висновку.
Керівниця "Нашого дому" отримала посвідку на проживання в Литві у 2014 році й стверджує, що до весни 2020 року жила між Литвою і Білоруссю, а потім переїхала до Вільнюса. Вона подала заяву про надання притулку у 2022 році. Міграційний департамент Литви вирішив не надавати Карач притулку на підставі оцінки Департаменту держбезпеки.
У 2022 році мінський режим визнав цю організацію екстремістською, а у 2021 році білоруський КДБ вніс Ольгу Карач до "списку терористів".
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