Литва звинуватила білоруську активістку Карач у співпраці з розвідкою РФ

Про це інформує LRT.

"Білоруська опозиціонерка О. Карач, яка проживає в Литві, співпрацювала з російською розвідкою. Представники російської розвідки дбали про імідж О. Карачової в Литві та за кордоном, давали поради та пропозиції щодо діяльності в публічному просторі, попереджали та інструктували, як знизити ризики", - йдеться в документі.

Сама Ольга спростувала інформацію про співпрацю зі спецслужбами Росії та Білорусі.

За інформацією Управління державної безпеки, активістка у 2015-2019 роках відвідувала територію РФ, де зустрічалася з російськими розвідниками. За інформацією Департаменту державної безпеки Литви, Карач також підтримувала з ними зв'язок за допомогою спецзасобів зв'язку.

Повідомляється, що активістка прагнула отримати підтримку Росії для своєї діяльності в Білорусі та обговорювала свої можливі зобов’язання перед Кремлем.

"Російська розвідка може використовувати зв'язки з Карачовою для діяльності, спрямованої проти Литви та її інтересів, тому становить загрозу безпеці Литовської держави", - йдеться у висновку.

Керівниця "Нашого дому" отримала посвідку на проживання в Литві у 2014 році й стверджує, що до весни 2020 року жила між Литвою і Білоруссю, а потім переїхала до Вільнюса. Вона подала заяву про надання притулку у 2022 році. Міграційний департамент Литви вирішив не надавати Карач притулку на підставі оцінки Департаменту держбезпеки.

У 2022 році мінський режим визнав цю організацію екстремістською, а у 2021 році білоруський КДБ вніс Ольгу Карач до "списку терористів".