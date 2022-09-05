Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Можу зробити прогноз: Ліз Трасс переможе на внутрішньопартійних перегонах й стане прем’єр-міністеркою Великої Британії. Недавні опитування у Великій Британії показали, що Борис Джонсон має найбільшу підтримку в країні. Ліз Трасс є міністеркою закордонних справ в уряді Борис Джонсона та наголошує, що буде продовжувати його політику, як всередині країни, так і на зовнішній арені", - зауважив Димов.

За його словами, підтримка України є у порядку денному номер один.

"Україна зараз має роль лідера провідних країн. Нагадаю, що Велика Британія була першою, хто підтримав Україну. Ліз Трасс може стати як Маргарет Тетчер, вигравши війну", - вважає Димов.

24 серпня Трасс пообіцяла більше ділитися розвідданими про плани РФ, а також про готовність застосувати ядерну зброю.

Станом на 14 серпня, за результатами опитування консерваторів, яке провела соціологічна компанія Opinium серед 450 партійців, які вже визначилися, як голосуватимуть на виборах, вони віддають лідерство Трасс. За неї готові проголосувати 61% опитаних, за Сунака - 39%.

Міністерка закордонних справ Великої Британії пообіцяла, що перший телефонний дзвінок в разі обрання лідером Консервативної партії, а отже, і главою уряду вона зробить Зеленському

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