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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Лізо, пробач нам": у центрі Севастополя намалювали графіті пам'яті вбитої Росією 4-річної вінничанки

"Лізо, пробач нам": у центрі Севастополя намалювали графіті пам'яті вбитої Росією 4-річної вінничанки

18 липня, 2022 понедiлок
19:55
війна з Росією

У центрі тимчасово окупованого Севастополя невідомі влаштували імпровізований меморіал на згадку про дитину, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу Вінниці Росією

Про це повідомляє проєкт "Крим.Реалії".

Напис "Лізо, пробач нам" розмістили на щиті банкомату, що не функціонує. Поруч намалювали ракету, що падає. На виступ поставили склянку з квіткою.

"По вулиці Велика Морська, де влаштували імпровізований меморіал, за день проходить і проїжджає велика кількість людей. Це є центральна транспортна артерія Севастополя", – повідомляє видання.

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Крим
Вінниця
окупанти
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