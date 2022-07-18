"Лізо, пробач нам": у центрі Севастополя намалювали графіті пам'яті вбитої Росією 4-річної вінничанки
У центрі тимчасово окупованого Севастополя невідомі влаштували імпровізований меморіал на згадку про дитину, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу Вінниці Росією
Про це повідомляє проєкт "Крим.Реалії".
Напис "Лізо, пробач нам" розмістили на щиті банкомату, що не функціонує. Поруч намалювали ракету, що падає. На виступ поставили склянку з квіткою.
"По вулиці Велика Морська, де влаштували імпровізований меморіал, за день проходить і проїжджає велика кількість людей. Це є центральна транспортна артерія Севастополя", – повідомляє видання.
- Вранці 14 липня окупанти вдарили ракетами по Вінниці. О 10:43 ворожа ракета влучила у будинок побуту "Ювілейний", автостоянку та медичний центр. Внаслідок обстрілу загинуло 24 людини, у тому числі троє дітей.
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