"Лізо, пробач нам": у центрі Севастополя намалювали графіті пам'яті вбитої Росією 4-річної вінничанки

Про це повідомляє проєкт "Крим.Реалії".

Напис "Лізо, пробач нам" розмістили на щиті банкомату, що не функціонує. Поруч намалювали ракету, що падає. На виступ поставили склянку з квіткою.

"По вулиці Велика Морська, де влаштували імпровізований меморіал, за день проходить і проїжджає велика кількість людей. Це є центральна транспортна артерія Севастополя", – повідомляє видання.