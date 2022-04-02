Logitech, Amadeus та Nintendo. Росію покинули ще ряд технологічних компаній
Триває робота над ще більшими обмеженнями для країни-агресора
Про новини цифрового бойкоту Росії розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Сьогодні, 1 квітня, стало відомо про новий перелік прихильників інтелектуальної блокади Росії:
- • Logitech International S.A. заявила про зупинення поставок до Росії. Це швейцарська компанія, виробник комп'ютерної периферії, девайсів для геймерів.
- • Recruit Group, кадрова компанія зі штаб-квартирою в Японії, яка має пошукову систему вакансій Indeed, призупинила бізнес у РФ. Компанія також обмежила діяльність сайту Indeed на російській території та видалила із системи всі оголошення про вакансії від російських урядових і військових організацій.
- • Automatic Data Processing припинила продажі у РФ. Це американська компанія, що є постачальником ПЗ та послуг для управління людськими ресурсами.
- • Amadeus IT Group припинила співпрацю з російськими авіалініями "Аерофлот". Amadeus — це компанія, яка входить у глобальну дистриб'юторську систему (GDS). Міжнародна комп'ютерна система бронювань забезпечує доступ до бронювання авіаквитків, готелів, круїзних турів, прокату автомобілів для більш ніж 104 тис. туристичних агенцій.
- • Emerson Electric припиняє інвестиції до Росії. Компанія поєднує технологію та інжиніринг у багатьох галузях промисловості й пропонує технологічні рішення для промислових, комерційних та споживчих ринків.
- • Японський ігровий гігант Nintendo Company Limited припинив постачання консолей до Росії. Також платіжний сервіс Nintendo eShop призупинив обробку платежів у рублях.
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