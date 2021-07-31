Ломаченко дізнався ім'я наступного суперника

Про це повідомляє інсайдер Ден Рафал у twitter.

За його інформацією, колишній чемпіон світу в трьох категоріях може провести наступний поєдинок проти Річарда Коммі з Гани, який володів титулом IBF (Міжнародної боксерської федерації) в легкій вазі (до 61,2 кг).

Очікується, що бій відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку.

У грудні 2019 року звання чемпіона світу у Річарда Коммі відібрав американець Теофімо Лопес, який минулого року завдав поразки Василю Ломаченку.

Українець в червні 2021 року успішно повернувся на ринг та переміг технічним нокаутом японця Масайоші Накатані.



29 липня повідомлялося, що Василь Ломаченко має провести наступний поєдинок 11 грудня.

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