Ломаченко дізнався ім'я наступного суперника
Український боксер Василь Ломаченко може провести наступний бій проти Річарда Коммі з Гани
Про це повідомляє інсайдер Ден Рафал у twitter.
За його інформацією, колишній чемпіон світу в трьох категоріях може провести наступний поєдинок проти Річарда Коммі з Гани, який володів титулом IBF (Міжнародної боксерської федерації) в легкій вазі (до 61,2 кг).
Очікується, що бій відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку.
У грудні 2019 року звання чемпіона світу у Річарда Коммі відібрав американець Теофімо Лопес, який минулого року завдав поразки Василю Ломаченку.
Українець в червні 2021 року успішно повернувся на ринг та переміг технічним нокаутом японця Масайоші Накатані.
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29 липня повідомлялося, що Василь Ломаченко має провести наступний поєдинок 11 грудня.
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