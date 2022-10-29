Ломаченко - Ортіс: де та коли дивитися бій
У ніч проти 30 вересня український боксер Василь Ломаченко б'ється з американцем Джемейном Ортісом
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Поєдинок Ломаченко - Ортіс відбудеться у ніч проти 30 жовтня у Нью-Йорку. В Україні бій наживо транслюватиме Megogo. Трансляція вечора боксу з Madison Square Garden Theater стартує о 3:00. Сама зустріч Ломаченка та Ортіса орієнтовно розпочнеться після 5:00 за київським часом.
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Бокс
Василь Ломаченко (Україна) - Джемейн Ортіс (США)
Рейтинговий бій у легкій вазі (до 61,2 кг)
30 жовтня
Нью-Йорк (США), Madison Square Garden Theater
Початок - 5:00
Пряма трансляція на Megogo
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28 жовтня Василь Ломаченко та Джемейн Ортіс провели зважування та фінальну дуель поглядів.
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