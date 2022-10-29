Ломаченко - Ортіс: де та коли дивитися бій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Поєдинок Ломаченко - Ортіс відбудеться у ніч проти 30 жовтня у Нью-Йорку. В Україні бій наживо транслюватиме Megogo. Трансляція вечора боксу з Madison Square Garden Theater стартує о 3:00. Сама зустріч Ломаченка та Ортіса орієнтовно розпочнеться після 5:00 за київським часом.

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Бокс

Василь Ломаченко (Україна) - Джемейн Ортіс (США)

Рейтинговий бій у легкій вазі (до 61,2 кг)

30 жовтня

Нью-Йорк (США), Madison Square Garden Theater

Початок - 5:00

Пряма трансляція на Megogo

28 жовтня Василь Ломаченко та Джемейн Ортіс провели зважування та фінальну дуель поглядів.

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