Ломаченко перед боєм з ексчемпіоном світу попрощався з Україною

Ломаченко виклав відео з аеропорту в Одесі у Instagram.

"Обійняв вас достойні. До зустрічі", - написав Ломаченко, який 11 грудня у Нью-Йорку (США) зустрінеться з ексчемпіоном світу за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.

Титул IBF у легкій вазі (до 61,2 кг) у ганця у 2019 році відібрав Теофімо Лопес. У жовтні 2020 американець також завдав поразки Василю Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).



Нагадаємо, 6 жовтня Василь Ломаченко узгодив умови контракту на поєдинок з Річардом Коммі, який відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb