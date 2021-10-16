Ломаченко перед боєм з ексчемпіоном світу попрощався з Україною
Український боксер Василь Ломаченко вирушив до США готуватися до поєдинку проти Річарда Коммі з Гани
Ломаченко виклав відео з аеропорту в Одесі у Instagram.
"Обійняв вас достойні. До зустрічі", - написав Ломаченко, який 11 грудня у Нью-Йорку (США) зустрінеться з ексчемпіоном світу за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.
Титул IBF у легкій вазі (до 61,2 кг) у ганця у 2019 році відібрав Теофімо Лопес. У жовтні 2020 американець також завдав поразки Василю Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
-
Нагадаємо, 6 жовтня Василь Ломаченко узгодив умови контракту на поєдинок з Річардом Коммі, який відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.22Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе