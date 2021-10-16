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Ломаченко перед боєм з ексчемпіоном світу попрощався з Україною

16 жовтня, 2021 субота
22:49
Спорт Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко вирушив до США готуватися до поєдинку проти Річарда Коммі з Гани

Ломаченко виклав відео з аеропорту в Одесі у Instagram. 

"Обійняв вас достойні. До зустрічі", - написав Ломаченко, який 11 грудня у Нью-Йорку (США) зустрінеться з ексчемпіоном світу за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани. 

Титул IBF у легкій вазі (до 61,2 кг) у ганця у 2019 році відібрав Теофімо Лопес. У жовтні 2020 американець також завдав поразки Василю Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації). 
 

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Бокс
Василь Ломаченко
Теофімо Лопес
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