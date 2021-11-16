Ломаченко перевершив найкращого боксера світу в престижному рейтингу

Про це повідомив представник статистичної боксерської системи Compubox Ден Канобіо у twitter.

За даними Compubox, Ломаченко має показник 47,7% точних ударів. На другому місці розташувався чемпіон світу за версією WBO (Всесвітньої боксерської асоціації) у напівсередній вазі (до 66,7 кг) американець Теренс Кроуфорд (47,5%). на третій позиції - абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідер рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, мексиканець Сауль Альварес - у нього 47% влучних силових ударів.

Наступний бій Василь Ломаченко проведе 11 грудня у Нью-Йорку з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.

