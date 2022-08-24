Ломаченко перевіз родину до США
Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що український боксер приїхав готуватися до наступного поєдинку в США разом з усією родиною
Про це повідомляє Boxingscene.
За словами промоутера Боба Арума, під час підготовки Василя Ломаченка до наступного бою, разом з ним у сполучених штатах перебуватиму вся родина
"Василь приїхав до США з усією родиною. Він організував тренувальний табір в районі Лос-Анджелеса", - розповів Арум.
Він зазначив, що українець проведе бій 29 жовтня проти американця Джемейна Ортіса у Нью-Йорку. Арум додав, що у разі успіху Василя Ломаченка в цьому поєдинку, він розраховує у першому кварталі 2023 року організувати йому бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) з переможцем реваншу між чинним володарем титулу Девіном Хейні зі США та Джорджем Камбососом з Австралії.
Василь Ломаченко після повномасштабного вторгнення РФ залишився в Україні та вступив до лав тероборони у Білгород-Дністровському на Одещині. Через це у нього зірвався бій за проти Камбососа. Боксер залишив Україну 17 серпня та полетів до США, а 20 серпня побував у Саудівській Аравії на поєдинку іншого українського боксера Олександра Усик проти Ентоні Джошуа.
34-річний Ломаченко має дружину, сина та доньку. Його тренує батько - Анатолій Ломаченко.
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17 серпня Василь Ломаченко прилетів до США готуватися до наступного бою.
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