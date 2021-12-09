Ломаченко пояснив, чому йому стало смішно після перегляду бою з Лопесом

Про це він заявив у інтерв'ю YouTube-каналу Venum.

За словами Ломаченка, американець не завдав йому жодного чистого удару і не мав вигравати одноголосним рішенням суддів.

"Мені було дуже смішно, коли я побачив хайлайт бою з Лопесом. У цьому ролику не було жодного чистого удару. Він влучав по ліктях або плечах, завдав один або два удари по корпусу, і на цьому все. Не було жодного чистого удару в голову. Я вважаю, що розуміюся на боксі. Я не програв цей бій за очками", - сказав Ломаченко.

Водночас він зазначив, що поразка його мотивувала на нові звершення.

"Ця поразка дала мені додаткову енергію і ще більше мотивувала мене. Багато великих боксерів програвали і поверталися після цього. Ти маєш далі рухатися своїм шляхом", - розповів Ломаченко.

У жовтні 2020 року тодішній володар пояса IBF (Міжнародної боксерської федерації) Теофімо Лопес завдав поразки Василю Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Американець 28 листопада 2021 втратив звання абсолютного чемпіона світу, поступившись австралійцю Джорджу Камбососу.

Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF Річардом Коммі з Гани.

