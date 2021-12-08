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Головна Спорт Ломаченко зізнався, якими були його емоції після поразки Лопеса від Камбососа

Ломаченко зізнався, якими були його емоції після поразки Лопеса від Камбососа

8 грудня, 2021 середа
15:53
Спорт Теофімо Лопес (праворуч) та Джордж Камбосос

Український боксер Василь Ломаченко зізнався, що зрадів поразці американця Теофімо Лопеса від австралійця Джорджа Камбососа у бою за звання абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє bbc

За словами Ломаченка, він зрадів перемозі Камбососа над Лопесом у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг). 

"Я був дуже радий, коли Камбосос переміг Лопеса. Я розумію його почуття - коли ти виграєш золото, досягаєш мети, це неймовірно. Хочу його привітати. Я хочу зустрітися з ним у рингу. Але питання у тому, чи хоче він провести бій зі мною", - сказав Ломаченко. 

У жовтні 2020 року українець програв Лопесу та позбувся титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Ломаченко безуспішно намагався отримати реванш, але американець йому відмовив, оскільки пункт про повторний поєдинок не було внесено до контракту на перший бій.   

Камбосос 28 листопада переміг Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.

Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.

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Бокс
Василь Ломаченко
Теофімо Лопес
Річард Коммі
Джордж Камбосос
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