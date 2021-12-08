Ломаченко зізнався, якими були його емоції після поразки Лопеса від Камбососа

Про це повідомляє bbc.

За словами Ломаченка, він зрадів перемозі Камбососа над Лопесом у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).

"Я був дуже радий, коли Камбосос переміг Лопеса. Я розумію його почуття - коли ти виграєш золото, досягаєш мети, це неймовірно. Хочу його привітати. Я хочу зустрітися з ним у рингу. Але питання у тому, чи хоче він провести бій зі мною", - сказав Ломаченко.

У жовтні 2020 року українець програв Лопесу та позбувся титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Ломаченко безуспішно намагався отримати реванш, але американець йому відмовив, оскільки пункт про повторний поєдинок не було внесено до контракту на перший бій.

Камбосос 28 листопада переміг Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.

Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.

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