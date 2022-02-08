Ломаченко позбувся головного конкурента у суперечці за бій проти абсолютного чемпіона
Американський боксер Девін Хейні не битиметься за звання абсолютного чемпіона світу з австралійцем Джорджем Камбососом через незацікавленість стрімінгового сервісу DAZN у трансляції поєдинку
Про це повідомив інсайдер Ден Рафал у twitter.
За його інформацією, стрімінговий сервіс DAZN не зацікавлений у проведенні бою між абсолютним чемпіоном у легкій вазі (до 61,2 кг) Джорджем Камбососом та Девіном Хейні. Тому головним претендентом на бій з австралійцем став Василь Ломаченко, крім якого розглядається кандидатура американця Раяна Гарсії.
"Поєдинок Камбососа з Ломою обговорюється, як і з Гарсією. Обидві угоди у роботі. DAZN не зацікавлений в організації бою з Хейні. Доповню, що бій із Ломою пройде на платформі ESPN. Поєдинок із Гарсією буде на DAZN", – написав Рафал.
Джордж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та "франчайзинговим" поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Девін Хейні є "звичайним" чемпіоном WBC, а Раян Гарсія - володарем "тимчасового" титулу цієї організації.
Василь Ломаченко - колишній чемпіон світу WBC, WBO та WBA.
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Нагадаємо, 2 лютого Джордж Камбосос заявив, що проведе наступний поєдинок проти Василя Ломаченка або американця Девіна Хейні.
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