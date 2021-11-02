Ломаченко розповів, чого чекає в бою проти ексчемпіона світу
Український боксер Василь Ломаченко заявив, що сподівається побачити "найкращу версію" свого наступного суперника Річарда Коммі з Гани у поєдинку 11 грудня у Нью-Йорку
Про це повідомляє BoxingScene.
За словами колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях, він не збирається недооцінювати Коммі.
"Завжди приємно боксувати в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. Тут сталося багато чудових подій моєї кар'єри. Річард Коммі - колишній чемпіон та суперник, якого я не збираюся недооцінювати. Чекаю побачити "найкращу версію" Коммі. Повірте, я готовий до всього, що він мені запропонує", - сказав Ломаченко, який зустрінеться з ганцем 11 грудня у США.
У жовтні 2020 Василь Ломаченко програв американцю Теофімо Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) та втратив титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
Після цього у червні 2021 року Василь Ломаченко переміг японця Масайоші Накатані технічним нокаутом у 9-му раунді
Річард Коммі також бився з Теофімо Лопесом та у грудні 2019 року програв йому нокаутом і втратив титул IBF (Міжнародної боксерської федерації). У лютому 2021 року ганець у своєму останньому бою достроково переміг домініканця Джексона Марінеса.
- Нагадаємо, 1 листопада про бій Василя Ломаченка проти Річарда Коммі було оголошено офіційно.
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