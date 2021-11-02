Ломаченко розповів, чого чекає в бою проти ексчемпіона світу

Про це повідомляє BoxingScene.

За словами колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях, він не збирається недооцінювати Коммі.

"Завжди приємно боксувати в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. Тут сталося багато чудових подій моєї кар'єри. Річард Коммі - колишній чемпіон та суперник, якого я не збираюся недооцінювати. Чекаю побачити "найкращу версію" Коммі. Повірте, я готовий до всього, що він мені запропонує", - сказав Ломаченко, який зустрінеться з ганцем 11 грудня у США.

У жовтні 2020 Василь Ломаченко програв американцю Теофімо Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) та втратив титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Після цього у червні 2021 року Василь Ломаченко переміг японця Масайоші Накатані технічним нокаутом у 9-му раунді

Річард Коммі також бився з Теофімо Лопесом та у грудні 2019 року програв йому нокаутом і втратив титул IBF (Міжнародної боксерської федерації). У лютому 2021 року ганець у своєму останньому бою достроково переміг домініканця Джексона Марінеса.