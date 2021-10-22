Ломаченко став головним претендентом на бій за титул WBC
Український боксер Василь Ломаченко займає перше місце у новому рейтингу WBC
Про це повідомляє офіційний сайт Всесвітньої боксерської ради.
У новому рейтингу WBC Василь Ломаченко займає перше місце серед боксерів легкої ваги (до 61,2 кг). Попри це, організація поки не призначає українця обов'язковим претендентом на жоден зі своїх титулів.
"Франчайзинговим" чемпіоном організації є американець Теофімо Лопес, а "регулярним" - інший боксер зі США Девін Хейні.
У жовтні 2020 Лопес завдав поразки Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі та позбавив його титулів WBC, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
27 листопада Теофімо Лопес має провести перший захист титулів, які він відібрав в українця, у поєдинку проти австралійця Джорджа Камбососа.
Василь Ломаченко 11 грудня зустрінеться з ексчемпіоном світу за версією IBF Річардом Коммі з Гани.
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Нагадаємо, 6 жовтня Василь Ломаченко узгодив умови контракту на поєдинок з Річардом Коммі, який відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку.
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