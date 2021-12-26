Ломаченко відправив олімпійські медалі до Росії, де з їхніх шматочків виплавили хрестик
Український боксер Василь Ломаченко відправив свої золоті олімпійські до Росії, де з їхніх шматочків виплавили хрестик для його батька та тренера - Анатолія Ломаченка
Про це повідомляє російська ювелірна компанія з Костроми krestik_reznoi у Instagram.
Ювеліри відпиляли від кожної медалі по шматочку та виплавили з них натільний хрестик для батька боксера - Анатолія Ломаченка.
"Наша майстерня вперше за історію ювелірної справи виконала унікальне замовлення. Тільки вдумайтеся, хрест натільний, з олімпійських медалей. Медалей, які дісталися людині кров'ю і потом, на які покладено ціле життя, медалі, які увійшли до світової історії спорту. Із них виконаний натільний хрест для найближчої і найдорожчої людини - батька!" - йдеться в повідомленні.
Василь Ломаченко двічі ставав олімпійським чемпіоном. У 2008 році він переміг у Пекіні в категорії до 57 кг, а у 2012-му виграв змагання у вазі до 60 кг.
-
Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко розкритикував Василя Ломаченка через відсутність українського прапора під час поєдинку проти Річарда Коммі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.08
Купівля 27.08Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе