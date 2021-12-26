Ломаченко відправив олімпійські медалі до Росії, де з їхніх шматочків виплавили хрестик

Про це повідомляє російська ювелірна компанія з Костроми krestik_reznoi у Instagram.

Ювеліри відпиляли від кожної медалі по шматочку та виплавили з них натільний хрестик для батька боксера - Анатолія Ломаченка.

"Наша майстерня вперше за історію ювелірної справи виконала унікальне замовлення. Тільки вдумайтеся, хрест натільний, з олімпійських медалей. Медалей, які дісталися людині кров'ю і потом, на які покладено ціле життя, медалі, які увійшли до світової історії спорту. Із них виконаний натільний хрест для найближчої і найдорожчої людини - батька!" - йдеться в повідомленні.

Василь Ломаченко двічі ставав олімпійським чемпіоном. У 2008 році він переміг у Пекіні в категорії до 57 кг, а у 2012-му виграв змагання у вазі до 60 кг.



Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко розкритикував Василя Ломаченка через відсутність українського прапора під час поєдинку проти Річарда Коммі.

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