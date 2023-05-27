Про це заявив промоутер боксера з України Боб Арум у коментарі iFL TV.

За його словами, Ломаченко, попри поразку не збирається завершувати кар'єру та продовжить виступи.

"Я був фаном Василя з самого початку його професійної кар’єри. Побачимо, що буде, але він точно збирається продовжувати боксувати. Він лишається величезним талантом", - сказав Арум.

35-річний Ломаченко програв Хейні у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) одностайним рішенням суддів. Після поразки він висловив переконання, що перебуває у гарній формі та може продовжувати боксувати на найвищому рівні.