Ломаченко визначився із майбутнім у боксі після поразки від Хейні
Василь Ломаченко має намір продовжувати кар'єру після поразки від Девіна Хейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Про це заявив промоутер боксера з України Боб Арум у коментарі iFL TV.
За його словами, Ломаченко, попри поразку не збирається завершувати кар'єру та продовжить виступи.
"Я був фаном Василя з самого початку його професійної кар’єри. Побачимо, що буде, але він точно збирається продовжувати боксувати. Він лишається величезним талантом", - сказав Арум.
35-річний Ломаченко програв Хейні у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) одностайним рішенням суддів. Після поразки він висловив переконання, що перебуває у гарній формі та може продовжувати боксувати на найвищому рівні.
- 21 травня Василь Ломаченко поступився Девіну Хейні у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- Після бою стало відомо, що Ломаченко перевершив Хейні за кількістю ударів.
- Менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас заявив, що його команда не погодилася з поразкою та подасть протест на результат бою.
- 24 травня менеджер Ломаченка написав листи до IBF, WBA, WBO та WBC з проханням зробити боксера з України обов'язковим претендентом на чемпіонські титули.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.88
- Актуальне
- Важливе