"Це пограбування": Ломаченко подасть протест на результат бою з Хейні
Василь Ломаченко подасть протест на результат бою проти абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні, в якому судді одностайно віддали перемогу американському боксеру
Про це заявив менеджер боксера з України Егіс Клімас на пресконференції після поєдинку, яку транслювала промоутерська компанія Top Rank на YouTube.
"Це найбільше пограбування серед білого дня. Для іншої команди Різдво настало влітку. Я гарантую, що ми подаватимемо протест. Правосуддя має бути. Підрахунок очок був просто божевільним. Бути пограбованим таким чином? Це неприйнятно. Ми це просто так не залишимо", - обурився Клімас.
Водночас він не впевнений, що протест призведе до перегляду результату бою, в якому усі судді віддали перемогу абсолютному чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) зі США - 116:112, 115:113, 115:113.
"Ми будемо йти до кінця та подавати апеляцію. Можливо, ми не виграємо, але ми маємо показати, що правосуддя повинне бути", - наголосив Клімас.
- 21 травня Василь Ломаченко поступився Девіну Хейні у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- Ломаченко після поразки від Хейні заявив, що повертається до України, аби допомагати "своїй православній церкві".
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