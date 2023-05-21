Про це заявив менеджер боксера з України Егіс Клімас на пресконференції після поєдинку, яку транслювала промоутерська компанія Top Rank на YouTube.

"Це найбільше пограбування серед білого дня. Для іншої команди Різдво настало влітку. Я гарантую, що ми подаватимемо протест. Правосуддя має бути. Підрахунок очок був просто божевільним. Бути пограбованим таким чином? Це неприйнятно. Ми це просто так не залишимо", - обурився Клімас.

Водночас він не впевнений, що протест призведе до перегляду результату бою, в якому усі судді віддали перемогу абсолютному чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) зі США - 116:112, 115:113, 115:113.

"Ми будемо йти до кінця та подавати апеляцію. Можливо, ми не виграємо, але ми маємо показати, що правосуддя повинне бути", - наголосив Клімас.