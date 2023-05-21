Ломаченко - Хейні: Оприлюднено суддівські записки та статистику ударів
Василь Ломаченко перевершив Девіна Хейні за кількістю ударів, проте поступався американцю на усіх суддівських картках починаючи із сьомого раунду
Фото суддівських записок оприлюднив інсайдер Ден Рафал у twitter.
У бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) судді Тім Четхем, Дейв Моретті та Девід Сазерленд одностайно віддали перемогу Девіну Хейні над Василем Ломаченком - 116:112, 115:113, 115:113. При цьому, американець лідирував на картках усіх арбітрів починаючи із сьомого раунду.
За даними CompuBox, Ломаченко перевершив Хейні за кількістю та точністю ударів. Він завдав 564 удари проти 405 в американця. Влучними в українця виявилися 124 з них, у Хейні - 110.
Ломаченко виконав 314 (95 точних) силових ударів, а Хейні - 217 (90), боксер з України також перевершив абсолютного чемпіона світу за джебами - 250 (29) проти 188 (20).
- 21 травня Василь Ломаченко поступився Девіну Хейні у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- Ломаченко не погодився із поразкою та подасть протест на результат бою проти Хейні.
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