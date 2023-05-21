Ломаченко - Хейні: Оприлюднено суддівські записки та статистику ударів

Фото суддівських записок оприлюднив інсайдер Ден Рафал у twitter.

У бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) судді Тім Четхем, Дейв Моретті та Девід Сазерленд одностайно віддали перемогу Девіну Хейні над Василем Ломаченком - 116:112, 115:113, 115:113. При цьому, американець лідирував на картках усіх арбітрів починаючи із сьомого раунду.

За даними CompuBox, Ломаченко перевершив Хейні за кількістю та точністю ударів. Він завдав 564 удари проти 405 в американця. Влучними в українця виявилися 124 з них, у Хейні - 110.

Ломаченко виконав 314 (95 точних) силових ударів, а Хейні - 217 (90), боксер з України також перевершив абсолютного чемпіона світу за джебами - 250 (29) проти 188 (20).