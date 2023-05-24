Менеджер Ломаченка вигадав, як врятувати його кар'єру після поразки від Хейні
Менеджер Василя Ломаченка написав листи до IBF, WBA, WBO та WBC з проханням зробити боксера з України обов'язковим претендентом на чемпіонські титули
Копії листів Клімас оприлюднив у twitter.
Він звернувся до IBF (Міжнародної боксерської федерації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради) з проханням призначити Ломаченка обов'язковим претендентом на титули в легкій вазі (до 61,2 кг), оскільки він нібито програв у бою за них Хейні через несправедливе суддівське рішення.
"Минулої суботи в Лас-Вегасі Василь Ломаченко кинув виклик абсолютному чемпіону в легкій вазі Девіну Хейні. Вболівальники на арені MGM та світ боксу засудили те, що вони вважають нечесним і несправедливим рішенням, яке позбавило Лому його законної перемоги та його життєвої мети стати абсолютним чемпіоном світу", - написав Клімас.
Він нагадав, що команда Ломаченка готує апеляцію на рішення суддів, які одностайно віддали перемогу американцю, та закликав організації дати ексчемпіону світу в трьох категоріях ще один шанс.
"Лома був позбавлений перемоги на рингу в суботу, і він заслуговує на можливість стати першим номером та отримати ще один шанс", - переконаний Клімас.
Раніше Хейні заявив, що не має наміру зустрічатися з Ломаченком у реванші.
- 21 травня Василь Ломаченко поступився Девіну Хейні у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- Після бою стало відомо, що Ломаченко перевершив Хейні за кількістю ударів.
- Менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас заявив, що його команда не погодилася з поразкою та подасть протест на результат бою.
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