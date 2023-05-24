Копії листів Клімас оприлюднив у twitter.

Він звернувся до IBF (Міжнародної боксерської федерації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради) з проханням призначити Ломаченка обов'язковим претендентом на титули в легкій вазі (до 61,2 кг), оскільки він нібито програв у бою за них Хейні через несправедливе суддівське рішення.

"Минулої суботи в Лас-Вегасі Василь Ломаченко кинув виклик абсолютному чемпіону в легкій вазі Девіну Хейні. Вболівальники на арені MGM та світ боксу засудили те, що вони вважають нечесним і несправедливим рішенням, яке позбавило Лому його законної перемоги та його життєвої мети стати абсолютним чемпіоном світу", - написав Клімас.

Він нагадав, що команда Ломаченка готує апеляцію на рішення суддів, які одностайно віддали перемогу американцю, та закликав організації дати ексчемпіону світу в трьох категоріях ще один шанс.

"Лома був позбавлений перемоги на рингу в суботу, і він заслуговує на можливість стати першим номером та отримати ще один шанс", - переконаний Клімас.

Раніше Хейні заявив, що не має наміру зустрічатися з Ломаченком у реванші.