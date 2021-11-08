Ломаченко здивував кардинальною зміною іміджу перед наступним боєм. Відео
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко змінив свій імідж перед боєм з Річардом Коммі
Відео поширили в Instagram-акаунті lomus_official.
Український боксер Василь Ломаченко готується до майбутнього протистояння і вже три тижні перебуває у США.
На одному з тренувань Ломаченко з'явився перед фанами в новому образі. Українець серйозно змінив імідж - боєць втратив свою звичну зачіску і постригся налисо.
Бій Василя Ломаченка проти Річарда Коммі відбудеться 11 грудня. Поєдинок пройде у "Медісон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорку, США. Транслятором виступить ESPN.
У жовтні 2020 Лопес завдав поразки Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до до 61,2 кг) та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
Після цього українець провів лише один бій. У червні 2021 року Василь Ломаченко переміг японця Масайоші Накатані технічним нокаутом у 9-му раунді
Річард Коммі також бився проти Теофімо Лопеса. У грудні 2019 року ганець програв американцю нокаутом. У лютому цього року Коммі достроково переміг домініканця Джексона Марінеса - це його останній бій.
- Нагадаємо, 1 листопада промоутерська компанія Top Rank офіційно анонсувала бій Василя Ломаченка проти Річарда Коммі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.26
-
EUR
Купівля 29.97Продаж 30.38
- Актуальне
- Важливе