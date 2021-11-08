Ломаченко здивував кардинальною зміною іміджу перед наступним боєм. Відео

Відео поширили в Instagram-акаунті lomus_official.



Український боксер Василь Ломаченко готується до майбутнього протистояння і вже три тижні перебуває у США.



На одному з тренувань Ломаченко з'явився перед фанами в новому образі. Українець серйозно змінив імідж - боєць втратив свою звичну зачіску і постригся налисо.



Бій Василя Ломаченка проти Річарда Коммі відбудеться 11 грудня. Поєдинок пройде у "Медісон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорку, США. Транслятором виступить ESPN.



У жовтні 2020 Лопес завдав поразки Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до до 61,2 кг) та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).



Після цього українець провів лише один бій. У червні 2021 року Василь Ломаченко переміг японця Масайоші Накатані технічним нокаутом у 9-му раунді



Річард Коммі також бився проти Теофімо Лопеса. У грудні 2019 року ганець програв американцю нокаутом. У лютому цього року Коммі достроково переміг домініканця Джексона Марінеса - це його останній бій.



Нагадаємо, 1 листопада промоутерська компанія Top Rank офіційно анонсувала бій Василя Ломаченка проти Річарда Коммі.

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